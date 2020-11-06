В Крыму рассказали о самых популярных городах среди туристов в 2020 году

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Ялта, Алушта, Евпатория, Судак, Феодосия и Саки стали лидерами по числу принятых туристов в курортный сезон 2020 года.
В Крыму рассказали о самых популярных городах среди туристов в 2020 году
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Министерства курортов и туризма.

«Максимальные показатели по турпотоку у нас в Ялте — повышенный спрос на регион в данном случае определяют как климатические, так и инфраструктурные возможности», — заявили в пресс-службе ведомства со ссылкой на министра Вадима Волченко.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург стал самым популярным городом России по программе туристического кешбэка.

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