Путин посетил концерт по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией

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Президент России Владимир Путин посетил концерт в спорткомплексе «Лужники», посвящённый седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, и обратился к гостям мероприятия.
Путин посетил концерт по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией
  • РИА Новости

«Мы никогда не согласимся только с одним — чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой России. Надеюсь, это будет услышано», — сказал он в ходе концерта.

По его словам, результат референдума 2014 года в Крыму заключается не только в восстановлении исторической справедливости, но и в том, что Россия ещё раз ясно продемонстрировала сама себе и всему миру, что российский народ имеет такую возможность и способность объединяться вокруг интересов родины.

Он поздравил всех с Днём воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Как передаёт РИА Новости, большой праздничный концерт в честь семилетия присоединения Крыма, проходящий в «Лужниках», открывает традиционные дни Крыма, они продлятся в Москве до 21 марта.

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