Путин назвал историческим событием воссоединение Крыма с Россией

Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал воссоединение Крыма и Севастополя с Россией историческим событием и результатом укрепления российского государства изнутри.

Путин отметил, что возвращение Крыма и Севастополя «в родную гавань» является очень ярким событием.

«Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», — приводит РИА Новости слова президента.

Ранее Путин пообещал сделать всё для стабильности и безопасности в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.