Путин назвал историческим событием воссоединение Крыма с Россией

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал воссоединение Крыма и Севастополя с Россией историческим событием и результатом укрепления российского государства изнутри.
Путин назвал историческим событием воссоединение Крыма с Россией
  • РИА Новости

Путин отметил, что возвращение Крыма и Севастополя «в родную гавань» является очень ярким событием.

«Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», — приводит РИА Новости слова президента.

Ранее Путин пообещал сделать всё для стабильности и безопасности в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить