Путин назвал историческим событием воссоединение Крыма с Россией
- РИА Новости
Путин отметил, что возвращение Крыма и Севастополя «в родную гавань» является очень ярким событием.
«Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», — приводит РИА Новости слова президента.
Ранее Путин пообещал сделать всё для стабильности и безопасности в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.