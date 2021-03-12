«У них нагрузка — совмещать работу и заботы»: что известно об идее введения четырёхдневной рабочей недели для женщин

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поддержала идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин. По словам омбудсмена, женщины сталкиваются с повышенной нагрузкой из-за совмещения работы и жизненных забот. В Совете Федерации положительно отозвались о самой идее поддержки женщин, однако отметили, что переход на сокращённую рабочую неделю в обозримом будущем маловероятен из-за множества организационных сложностей. В Госдуме отметили, что у женщин уже сейчас есть преференции в трудовом законодательстве.

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева в рамках круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19» заявила о поддержке концепции четырёхдневной рабочей недели для женщин. По её словам, этот вопрос сейчас обсуждают в Госдуме.

«Я как уполномоченный по правам человека поддержу четырёхдневную рабочую неделю для женщин. Потому что всё-таки у них нагрузка — совмещать работу и все заботы, которые есть», — цитирует Потяеву ТАСС.

По её словам, важно ввести один день, когда «женщина одна дома, а мужчина работает». Омбудсмен высказала предположение, что идея введения четырехдневной рабочей недели будет ещё неоднократно обсуждаться.

«Мы посмотрим, как эта тема будет развиваться на уровне РФ, потому что эта тема не будет касаться только Москвы, эта тема будет касаться России. Поэтому наверняка будет обсуждаться, раз идея выдвинута», — сказала Потяева.

По её словам, после открытия личного приёма населения появится возможность изучить общественное мнение.

«Мы изготовим какой-нибудь интересный опросный лист и проведём опрос тех, кто придёт к нам в аппарат по этой теме», — сказала она.

Вместе с тем сама Потяева отметила, что мнения экспертов по данному вопросу разделены.

В Совете Федерации и Госдуме усомнились в скорой реализации предложения о переходе женщин на четырехдневную рабочую неделю. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT отметил, что идея сопряжена с большими организационными и другими сложностями.

«Это надо не только организовать и посчитать, но надо ещё и понять, как мы сумеем сделать так, чтоб, например, мужчина-учитель продолжал учить пятый день в школе, а женщина-учитель могла бы в пятницу отдыхать, или в субботу, в зависимости от графика работы школы», — сказал Рязанский.

Вместе с тем сенатор назвал хорошей саму идею «оказать помощь и поддержку женщинам в связи с тем, что у них велика нагрузка». Но он также обратил внимание на проблему сопряжённых с этим финансовых вопросов.

«Это требует тщательного счёта и рассуждения, чтобы понять, насколько такую нагрузку потянет работодатель с точки зрения заработной платы», — отметил он.

Рязанский также полагает, что для обсуждения вопроса перехода женщин на четырехдневную неделю потребуются трёхсторонние переговоры, в которых примут участие профсоюзы, работодатели и правительство.

Лаборант в региональном сосудистом центре Тамбовской областной клинической больницы им. В. Д. Бабенко

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

«Пока, я считаю, что завтра-послезавтра мы к этому не готовы. Слишком велико участие женщин во всех сферах, в экономике, здравоохранении, образовании и т.д. В общем, это очень серьёзный шаг», — заключил он.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обратила внимание на текущие преференции для женщин в законодательстве.

«Женщины по-прежнему имеют некоторые преференции по трудовому законодательству, но они связаны прежде всего с деторождением. Например, беременные женщины имеют право на лёгкий труд, кормящие женщины имеют право на специальные перерывы для кормления ребёнка, женщина с двумя и более детьми имеет право выбирать отпуск и т.д.», — сказал депутат в беседе с RT.

Она полагает, что иные преференции способны привести к «мягкой дискриминации» женщин, при которой работодатели будут неохотно брать женщин на работу. Кроме того, она обратила внимание на потенциальный влияние пересмотра продолжительности рабочей недели для женщин на внутрисемейные отношения.

«Сегодня современная семья всё-таки делит обязанности между супругой и супругом и если мы включим такую норму, это будет неким позволением от государства мужчине скинуть все домашние обязанности на женщину», — заключила она.

Отметим, что вопрос введения четырехдневной рабочей недели в России неоднократно поднимался на разных уровнях. Одним из наиболее активных сторонников обсуждения этой инициативы выступал Дмитрий Медведев.

Летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, он высказал мнение, что технологический прогресс в будущем приведёт к сокращению рабочей недели до четырёх дней. Он отметил, что наряду с этим будут сокращаться рабочие места и рабочее время, но при этом у людей расширится досуг.

Осенью 2020 года Медведев, будучи в статусе зампреда Совета безопасности РФ, призвал оставить вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю в повестке обсуждения трудового законодательства.

Кроме того, вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю часто становится объектом социальных опросов. В начале февраля 2021 года сервис поиска работы Superjob опубликовал данные исследования, по итогам которого переход на четыре рабочих дня поддержали 48% респондентов.

По данным организации, 7 из 10 респондентов заявили, что успеют выполнить свой стандартный объём работы на пятидневке за четыре дня.