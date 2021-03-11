Эксперт оценил предложение о четырёхдневной рабочей неделе для женщин

Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий прокомментировал предложение омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой ввести четырёхдневную рабочую неделю для женщин.

«На сегодняшний день зарплаты женщин в среднем на 30% ниже, чем у мужчин. Сокращение рабочей недели со стороны компаний может повлиять на уровень заработной платы», — заявил Корицкий в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, 61% работодателей полагают, что с переходом на четырёхдневку придётся снижать заработные платы сотрудникам, и лишь 36% представителей компаний считают, что зарплаты не изменятся.

«Согласно нашему исследованию, только 6% компаний рассматривают сокращение рабочих дней уже в ближайшем будущем, а 53% организаций отметили, что будут готовы к сокращению рабочей недели только в долгосрочной перспективе», — сообщил Корицкий.

Ранее омбудсмен Москвы Татьяна Потяева в рамках круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19» заявила о поддержке четырёхдневной рабочей недели для женщин.

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