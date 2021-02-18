Эксперт оценил идею четырёхдневной рабочей недели

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Журналист, политолог Георгий Бовт оценил идею четырёхдневной рабочей недели.
Эксперт оценил идею четырёхдневной рабочей недели
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Теоретически всё возможно. Речь о том, чтобы оплачивать такую рабочую силу на уровне пятидневной рабочей недели», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это происходит за счёт повышения производительности труда, за счёт того, что сотрудники делают за четыре дня работу, которую делали за пять дней.

Как отметил Бовт, такой переход совершают во многих компаниях, во многих странах.

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.

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