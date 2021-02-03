Опрос: 48% россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю

Почти половина россиян (48%) поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю, следует из данных опроса сервиса Superjob.

Об этом сообщает Life.ru.

По мнению 7 из 10 респондентов, они успеют выполнить свой стандартный объём работы на пятидневке за четыре дня.

Как рассказали участники исследования, дополнительный выходной они хотели бы посвятить семье (32%), отдыху или подработке (18%), изучению языков и самообразованию (13%) и спорту (10%).

Ещё 7% опрошенных занялись бы в третий выходной домашними делами.

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