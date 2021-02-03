Опрос: 48% россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю
- © alvarez
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Life.ru.
По мнению 7 из 10 респондентов, они успеют выполнить свой стандартный объём работы на пятидневке за четыре дня.
Как рассказали участники исследования, дополнительный выходной они хотели бы посвятить семье (32%), отдыху или подработке (18%), изучению языков и самообразованию (13%) и спорту (10%).
Ещё 7% опрошенных занялись бы в третий выходной домашними делами.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.