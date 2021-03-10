«Зависит от темпов вакцинации и коллективного иммунитета»: Собянин оценил перспективы снятия ограничений в Москве
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Масочный режим и некоторые другие меры предосторожности, связанные с распространением коронавируса, вероятно, продолжат действовать в Москве и после весны 2021 года. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий, придётся сохранять дольше», — рассказал градоначальник.
Он пояснил, что принимаемые решения будут зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что возвращение к нормальной жизни будет связано с темпами искусственной или естественной иммунизации населения — по оценкам специалистов, речь идёт о 60—65% популяции.
«Мне кажется, что такой уровень иммунизации где-то к середине лета должен быть достигнут. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — предположил Песков.
«Сейчас многие страны очень сильно набирают обороты в вакцинации, хотя она и идёт разновекторно. И мы в России прилагаем усилия, чтобы набрать темпы на этом направлении», — добавил он.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что, согласно оценке специалистов ведомства, формирование у россиян коллективного иммунитета должно завершиться в первом полугодии. При этом он подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности по ходу прививочной кампании.
Эту позицию подтвердила и вице-премьер Татьяна Голикова, по словам которой, несмотря на постепенное улучшение ситуации, необходимо соблюдать действующие ограничения. Более того, она выразила мнение, что вакцинация от коронавируса может стать регулярной.
«Коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно. Ни мир, ни мы пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита. Конечно, сейчас все «подрасслаблены» и считают, что ковид уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус ещё никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», — сказала Голикова.
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, возвращение к нормальной жизни в свете пандемии коронавируса «очень сложно» в то время, когда всё ещё есть люди «отрицающие реальность и верящие, что COVID-19 — это лёгкое заболевание», не требующее введения социальных мер.
«Это очень сложно... пока не будет согласия во всём обществе, где каждый будет выполнять свою роль. Важно начать с себя: что я могу сделать, чтобы помочь, даже если это неприятно или сложно», — цитирует ТАСС Вуйнович.
«Важно, чтобы все мы (страны, отдельные лица, общества, компании — все) переосмыслили наш образ повседневной жизни, чтобы обеспечить себе возможность ответить на любой вызов», — подчеркнула она.
По данным ВОЗ, на минувшей неделе в мире было зафиксировано более 2,7 млн новых случаев COVID-19, что на 2% больше, чем неделей ранее. Сообщается, что глобальный рост обусловлен увеличением заболеваемости в Восточном Средиземноморье (на 10%), Африке (10%) и Европе (4%). При этом небольшое снижение отмечено в Северной и Южной Америке, а также Юго-Восточной Азии (по 2%).
В России за последнюю неделю число выявленных случаев коронавируса снизилось почти на 6,5% по сравнению с предыдущими семью днями (72 803 против 77 848 эпизодов).
За минувшие сутки диагноз COVID-19 был подтверждён ещё у 9079 человек — это минимум с 1 октября (8945). Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (1116), Санкт-Петербурге (959), Нижегородской (378), Московской (291) и Ростовской (258) областях.
Также за прошедшие сутки 13 350 пациентов выздоровели, 466 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, и сопутствующих заболеваний.
С начала пандемии в России коронавирус был выявлен у 4 351 533 человек, из них 3 945 527 выздоровели, 90 275 скончались. Активным остаётся 315 751 случай (7,26%).
По данным Роспотребнадзора, за всё время проведено почти 113,9 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 510 тыс. человек.
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