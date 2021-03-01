«Работают и против штаммов, которые всех в Европе пугают»: Путин заявил об эффективности российских вакцин от COVID-19

Владимир Путин заявил, что российские вакцины от коронавируса способны справиться с новыми штаммами заболевания, в том числе с теми, которыми «пугают» население Европы. Об этом глава государства высказался в ходе встречи с главой ФМБА Вероникой Скворцовой. Она отметила эффективность имеющихся у России тест-систем, которые способны выявлять любой штамм коронавируса. Скворцова также рассказала президенту о работе над препаратом для лечения COVID-19.

Владимир Путин выразил уверенность, что российские вакцины от коронавируса способны справиться с новыми штаммами заболевания. Об этом глава государства высказался в ходе встречи с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.

«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе», — сказал президент.

Он добавил, что испытания этих препаратов, которые сталкиваются с вирусом, демонстрируют, что вакцины эффективны против этих штаммов.

Скворцова, в свою очередь, выразила уверенность, что имеющиеся у России тест-системы работают с любым штаммом коронавируса.

«Мы проверили все наши системы в том числе на случай, если в S-белке появляются какие-то изменения, мутации. Надо сказать, что настолько правильно выбраны промоторы, активная часть наших тест-систем, что в них фактически мутация не попадает, поэтому они работают при любом штамме», — сказала она.

Также она заявила, что всего у россиян выявлено уже 3,5 тыс. мутаций коронавируса. По её словам, речь идёт о мутациях, которые не имеют значения для течения коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по её словам, насчитывается семь мутаций, распространённость которых превышает 5% в российской популяции.

«Из них четыре — в S-белке в шипообразном, но ни одна из них не в рецепторном домене. И в этой связи рецепторный домен в нашей популяции не изменён, и все наши вакцины — и «Спутник», и вакцина, производимая «Вектором», — хорошо действуют, потому что антитела нормально, без изменений связываются с этим сайтом», — подчеркнула она.

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Препарат «Мир-19»

Также Скворцова рассказала, что ФМБА планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата против коронавируса под названием «Мир-19» к середине марта. Она отметила, что речь идёт об уникальном препарате, основанном на применении микроРНК, блокирующих определённые сайты РНК-вируса.

По её словам, микроРНК абсолютно безопасна для человека, не влияет на геном человека или иммунитет, но при этом высокоэффективно поражает вирус.

«Кроме того, предотвращает самые тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», — добавила Скворцова.

Она пояснила, что клинические испытания стартовали после Нового года, однако их первая фаза проходит «особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность». По словам Скворцовой, первая фаза закончится к середине марта, после чего начнётся работа с пациентами.

Спрос на российские вакцины за рубежом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поступает множество обращений о поставках вакцины от коронавируса, но производственные мощности России пока не позволяют удовлетворить все запросы.

Ранее СМИ сообщили о просьбе президента Чехии Милоша Земана начать поставки вакцины «Спутник V» в республику.

Песков отметил, что российская сторона «весьма чутко реагирует на подобные обращения».

«Российская сторона занимает ответственную позицию в плане того, чтобы как можно больше вакцин было доставлено в разные страны мира, которые испытают проблемы с вакциной. Заявок так много, что пока производственные мощности, по сути, не позволяют их всех удовлетворять, но обороты производственные растут каждую неделю», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) занимается продвижением вакцины и технологическим удовлетворением всех этих заявок.

Последние данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России выявлен 11 571 новый случай коронавируса. За это же время выздоровели 11 277 человек, 333 человека скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

АГН «Москва»

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С начала пандемии в стране зафиксировано 4 257 650 случаев COVID-19. За весь период наблюдений выздоровели 3 823 074 человека, зафиксировано 86 455 летальных исходов.

В Москве за сутки выявлено 2097 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 943, в Московской области — 629.

По данным московского оперштаба, в столице за сутки выздоровел 1541 человек. Ещё 714 человек госпитализированы, 42 пациента скончались.

Как сообщает Роспотребнадзор, за весь период проведено свыше 111,3 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 314 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 560 186 человек.