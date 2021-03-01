На Ставрополье оценили ситуацию с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что от коронавируса за сутки скончались пять жителей региона.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Заболели за это время 65 человек, выздоровели 44 пациента. В лабораториях провели 1,34 млн исследований на COVID-19.

За весь период заболели коронавирусом 47 388 человек, выздоровели 43 225. Скончались 1083 человека.

«Охват вакцинацией в крае растёт. Но тем не менее по-прежнему важно ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать меры эпидемиологической профилактики», — заявил глава региона.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.