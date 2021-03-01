В Приморье оценили эпидемиологическую ситуацию

В Приморском крае за минувшие сутки у 84 человек выявлен коронавирус.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Общее количество заболевших за всё время пандемии — 40 447 человек.

По информации регионального оперштаба от 1 марта, выздоровели за всё время пандемии 35 155 человек, за сутки — 113.

Скончался 631 пациент, двое — за минувшие сутки.

С начала прививочной кампании вакцинированы 38 322 человека.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности до 14 марта.