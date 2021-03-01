В Приморье оценили эпидемиологическую ситуацию
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Общее количество заболевших за всё время пандемии — 40 447 человек.
По информации регионального оперштаба от 1 марта, выздоровели за всё время пандемии 35 155 человек, за сутки — 113.
Скончался 631 пациент, двое — за минувшие сутки.
С начала прививочной кампании вакцинированы 38 322 человека.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности до 14 марта.