В Приморье оценили эпидемиологическую ситуацию

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В Приморском крае за минувшие сутки у 84 человек выявлен коронавирус.
В Приморье оценили эпидемиологическую ситуацию
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Об этом сообщает vostokmedia.com.

Общее количество заболевших за всё время пандемии — 40 447 человек.

По информации регионального оперштаба от 1 марта, выздоровели за всё время пандемии 35 155 человек, за сутки — 113.

Скончался 631 пациент, двое — за минувшие сутки.

С начала прививочной кампании вакцинированы 38 322 человека.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности до 14 марта.

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