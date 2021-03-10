Собянин высказался о возможности дальнейшего снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС высказался о возможности дальнейшего снятия ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, в столице.

Он напомнил, что «большинство ранее действовавших ограничений отменили в январе — феврале».

«Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий, придётся сохранять дольше», — заявил Собянин.

Согласно данным на 9 марта, в России в течение суток выявлено 9445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии подтверждено 4 342 474 случая COVID-19.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.