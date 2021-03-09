В России за сутки выявили 9445 случаев коронавируса

В России в течение суток выявлено 9445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 10 253 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Всего в России с начала эпидемии подтверждено 4 342 474 случая COVID-19. За сутки умерли 336 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 379 пациентов. Общее число летальных исходов — 89 809. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 932 177 пациентов. За сутки выздоровел 9931 человек, накануне — 10 322. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране отмечается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.