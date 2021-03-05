Голикова оценила динамику снижения заболеваемости COVID-19 в России
- РИА Новости
«В России устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заболеваемость на 100 тыс. населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время», — цитирует её ТАСС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 почти в пять раз снизилось по сравнению с пиковыми значениями конца 2020 года.
Российский президент Владимир Путин отмечал, что России удалось взять ситуацию с коронавирусом под контроль лучше, чем другим странам.