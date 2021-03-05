Голикова оценила динамику снижения заболеваемости COVID-19 в России

В России отмечается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

«В России устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заболеваемость на 100 тыс. населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время», — цитирует её ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 почти в пять раз снизилось по сравнению с пиковыми значениями конца 2020 года.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что России удалось взять ситуацию с коронавирусом под контроль лучше, чем другим странам.