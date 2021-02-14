Путин оценил то, как Россия справилась с коронавирусом

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия справилась с пандемией коронавируса лучше других стран.

«Был расчёт на то, что мы совсем не сможем ничего сделать с этим коронавирусом, сначала же на это рассчитывали. Исходили из того, что мы никчёмные и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны», — цитирует РИА Новости слова Путина на встрече с редакторами российских СМИ, показанной по телеканалу «Россия 24».

По его словам, наиболее объективным показателем является количество заболевших на сто тыс. населения.

Он отметил, что в России данный показатель составляет 12 человек.

Ранее Владимир Путин, комментируя протестные акции, заявил, что противоборствующие силы использовали момент накопленного недовольства людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить