Путин оценил то, как Россия справилась с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия справилась с пандемией коронавируса лучше других стран.

«Был расчёт на то, что мы совсем не сможем ничего сделать с этим коронавирусом, сначала же на это рассчитывали. Исходили из того, что мы никчёмные и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны», — цитирует РИА Новости слова Путина на встрече с редакторами российских СМИ, показанной по телеканалу «Россия 24».

По его словам, наиболее объективным показателем является количество заболевших на сто тыс. населения.

Он отметил, что в России данный показатель составляет 12 человек.

Ранее Владимир Путин, комментируя протестные акции, заявил, что противоборствующие силы использовали момент накопленного недовольства людей.