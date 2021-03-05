Собянин заявил о постепенном улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

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В Москве наблюдается постепенное улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией и еженедельное снижение уровня заболеваемости COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин заявил о постепенном улучшении ситуации с COVID-19 в Москве
  • РИА Новости

«Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19», — написал он в своём блоге.

При этом число госпитализаций пациентов с коронавирусом также снизилось в два-три раза.

В то же время Собянин призвал лиц из групп риска к осторожности, так как, по его словам, около 700—800 человек в день по-прежнему госпитализируют с тяжёлой формой коронавируса.

С 8 марта в Москве отменяется обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. В тот же день будут разблокированы их социальные карты.

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