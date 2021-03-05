В Москве отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых
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Об этом Собянин сообщил в своём блоге.
«Принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», — говорится в заявлении.
Уточняется, что решение вступит в силу с 8 марта. В этот же день произойдёт разблокировка карт.
Вместе с этим он призвал людей из данных категорий риска сделать прививку от COVID-19 или же пока воздержаться от поездок.
Ранее власти Челябинской области приняли решение продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 21 марта из-за ситуации с коронавирусом.