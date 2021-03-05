В Москве отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.
В Москве отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых
  • Pixabay

Об этом Собянин сообщил в своём блоге.

«Принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», — говорится в заявлении.

Уточняется, что решение вступит в силу с 8 марта. В этот же день произойдёт разблокировка карт.

Вместе с этим он призвал людей из данных категорий риска сделать прививку от COVID-19 или же пока воздержаться от поездок.

Ранее власти Челябинской области приняли решение продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 21 марта из-за ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить