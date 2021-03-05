В Челябинской области продлили режим самоизоляции для пожилых граждан

Власти Челябинской области приняли решение продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 21 марта из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима самоизоляции для лиц старшего возраста ещё на две недели», — говорится в заявлении.

По словам первого замгубернатора региона Ирины Гехт, ожидается, что это последнее продление режима самоизоляции для лиц старшего возраста.

Ранее портал «Юга.ру» писал, что в Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса до 14 марта.