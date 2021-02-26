В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности

В Краснодарском крае приняли решение продлить режим повышенной готовности до 14 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Об этом сообщает «Юга.ру».

В частности, в регионе сохраняется запрет на развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия. Число участников деловых мероприятий не должно превышать 100.

Также продлён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.