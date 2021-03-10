Голикова допустила, что прививки от COVID-19 могут стать регулярными

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью ТАСС допустила, что прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 могут стать регулярными.
Голикова допустила, что прививки от COVID-19 могут стать регулярными
  • Reuters

«Конечно, то, когда мы снимем маски, связано и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер, и тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно», — заявила Голикова.

Согласно данным на 9 марта, в России в течение суток выявлено 9445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии подтверждено 4 342 474 случая COVID-19.

Врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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