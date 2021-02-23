Меньше 12 тысяч: в России за сутки выявлен минимум новых случаев заболевания COVID-19 с начала октября

За последние сутки в России было выявлено 11 823 случая заболевания коронавирусной инфекцией — это минимальный показатель с 8 октября. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 в стране подтвердился у 4 189 153 человек, из них 3 739 344 выздоровели (12 943 — за сутки), а 84 047 скончались от осложнений. Накануне было зафиксировано 417 летальных исходов, связанных с коронавирусом. На фоне продолжающейся прививочной кампании в России также растёт число государств, одобривших применение отечественной вакцины «Спутник V».

За минувшие сутки в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 11 823 человек — это минимальное число новых зафиксированных случаев болезни в стране с 8 октября 2020 года (11 493). С тех пор ежесуточно фиксировалось не менее 12 тыс. эпизодов коронавируса, а на пике (24 декабря) эта цифра достигала почти 30 тыс. Для сравнения, максимальное число выявленных в РФ случаев заболевания в первую волну составило 11 656 (11 мая).

Больше всего новых эпизодов COVID-19 выявлено в Москве (1198), Санкт-Петербурге (913), Московской (732), Нижегородской (409), Ростовской (309) и Воронежской (302) областях. В остальных регионах — меньше 300 случаев, а в Чукотском автономном округе — ни одного.

Также за последние сутки в стране выздоровели 12 943 пациента, 417 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 4 189 153 эпизода коронавируса, из них 3 739 344 человека выздоровели (89,26%), а 84 047 — скончались (2%). Более 365,7 тыс. случаев заболевания остаются активными.

По данным Роспотребнадзора, за всё время в стране проведено свыше 109,6 млн лабораторных исследований на SARS-CoV-2, в том числе 225 тыс. — за минувшие сутки. Под наблюдением медиков остаются около 589 тыс. человек.

Динамика выявленных в России случаев COVID-19 и связанных с ними смертей (данные ВОЗ)

Количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приближается к 111,3 млн, а по информации американского Университета Джонса Хопкинса — почти достигло 111,8 млн. Число связанных с коронавирусом смертей приближается к 2,5 млн.

Только в США число летальных исходов превысило 500 тыс., в связи с чем президент Джо Байден объявил в стране пятидневный траур. По его словам, за год пандемии умерло больше американцев, чем за Первую мировую, Вторую мировую и вьетнамскую войну, вместе взятые.

В знак солидарности российское посольство в Вашингтоне приспустило национальный флаг.

Today our 🇷🇺 flag flies at half-mast as a sign of solidarity with the American people mourning the loss of more than 500,000 lives 🕯️ claimed by #COVID19 pandemics. #StaySafepic.twitter.com/29HDUs860i — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) February 23, 2021

При этом накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул необходимость повсеместной вакцинации от коронавируса в мире. По его словам, чем дольше вирус циркулирует, тем больше у него возможностей мутировать.

«Это не вопрос благотворительности. Это вопрос эпидемиологии. Если мы не положим конец пандемии повсюду, мы не остановим её нигде», — заявил глава ВОЗ.

На этом фоне растёт число государств, одобривших применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Во вторник, 23 февраля, стало известно о регистрации препарата в Киргизии и Гайане.

«Киргизия стала четвёртым государством в Центральной Азии, где зарегистрирована вакцина «Спутник V». Поставки препарата внесут значимый вклад в обеспечение безопасности здоровья жителей страны и профилактику коронавирусной инфекции», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Спутник V» зарегистрирован уже в 33 странах и вносит важный вклад в глобальную борьбу с пандемией», — добавил он.

На минувшей неделе глава РФПИ в интервью Financial Times сообщил, что сейчас контракты на производство российской вакцины подписаны с 15 производителями в десяти странах, которые должны будут выпустить 1,4 млрд доз препарата. По его словам, компании из Китая, Индии, Ирана и Южной Кореи будут выпускать вакцину для экспорта в третьи страны, а в Бразилии и Сербии будет налажено производство прежде всего для внутреннего рынка.

В свою очередь, мексиканское издание El Financiero со ссылкой на Дмитриева сообщило, что российская сторона ведёт переговоры с фармацевтическими компаниями республики о локализации производства «Спутник V» в среднесрочной перспективе. Мексика одобрила применение отечественной вакцины в начале февраля.

Вакцинация препаратом «Спутник V» в прививочном пункте в Москве

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Тем временем в РФ продолжается прививочная кампания от коронавируса. Как рассказала 20 февраля вице-премьер Татьяна Голикова, для вакцинации россиян выпущено более 7,9 млн комплектов доз препаратов (в основном «Спутника V»). В кабмине ожидают, что в первом полугодии 2021-го гражданам будет доступно порядка 59 млн комплектов вакцины.

«На основании цифр, которые мы определили в связи с необходимостью достижения коллективного иммунитета, Роспотребнадзором, Минздравом вместе с экспертами отработана и рекомендована к применению уже в промышленной эксплуатации математическая модель достижения коллективного иммунитета», — заявила Голикова.

Она уточнила, что эта модель основана на данных о численности населения разных возрастных групп, эпидемиологической ситуации в каждом субъекте Федерации, числе переболевших, ходе процесса вакцинации, нагрузке на прививочные пункты и так далее. Исходя из анализа этого комплекса данных формируются параметры распределения препаратов по регионам России.

«Число прививочных пунктов в России на сегодняшний день составляет 4129. При этом регионы Российской Федерации количество пунктов и организацию работы в этом направлении наращивают», — добавила вице-премьер.