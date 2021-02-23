В Гайане зарегистрировали «Спутник V»

В Гайане зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций.

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Кооперативной Республики Гайана», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency use authorization, EUA)».

В фонде также сообщили, что «Спутник V» «входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами».

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» официально прошла процедуру регистрации в Киргизии.