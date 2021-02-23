В Киргизии зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» официально прошла процедуру регистрации в Киргизии, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

«Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)», — приводит ТАСС сообщение.

Как отметили в Минздраве, регистрация российского препарата позволит в ближайшее время начать вакцинацию населения.

Ранее сообщалось, что некоторые сотрудники посольства Киргизии в Москве привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщили в дипмиссии.