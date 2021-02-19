Ряд сотрудников посольства Киргизии в Москве привились «Спутником V»

Некоторые сотрудники посольства Киргизии в Москве привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщили в дипмиссии.

«Предложение о возможности бесплатной вакцинации для сотрудников диппредставительства Кыргызстана в России и членов их семей поступало от российской стороны. Среди дипломатического состава посольства Киргизии в России некоторые сотрудники привились вакциной «Спутник V», — приводит сообщение РИА Новости.

Получившие прививку сотрудники чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее МИД России предложил всем работающим в стране иностранным дипломатам привиться от COVID-19.

Некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии, а также большинство сотрудников посольства Монголии в России вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник V».

Кроме того, российским препаратом привились аргентинские и чилийские дипломаты в Москве, а также сотрудники дипмиссии Сербии во главе с сербским послом в России Мирославом Лазански.