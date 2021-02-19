Монгольские дипломаты вакцинировались «Спутником V»

Большинство сотрудников посольства Монголии в России сделали прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

«Рада сообщить, что дипломаты нашего посольства давно сделали прививку. Именно «Спутник V». Самым первым сделал себе наш посол», — приводит РИА Новости слова представителя дипмиссии.

Отмечается, что вакцинацию прошли большинство сотрудников посольства.

«У одного-двух человек в первые дни были недомогание, а у остальных нормально прошло», — уточнила дипломат.

Ранее МИД России разослал всем иностранным посольствам ноту с предложением вакцинировать их сотрудников от COVID-19.