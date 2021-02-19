Монгольские дипломаты вакцинировались «Спутником V»
- РИА Новости
«Рада сообщить, что дипломаты нашего посольства давно сделали прививку. Именно «Спутник V». Самым первым сделал себе наш посол», — приводит РИА Новости слова представителя дипмиссии.
Отмечается, что вакцинацию прошли большинство сотрудников посольства.
«У одного-двух человек в первые дни были недомогание, а у остальных нормально прошло», — уточнила дипломат.
Ранее МИД России разослал всем иностранным посольствам ноту с предложением вакцинировать их сотрудников от COVID-19.