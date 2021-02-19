МИД предложил всем иностранным дипломатам в России привиться от коронавируса

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МИД России предложил всем работающим в стране иностранным дипломатам сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сотрудников нескольких посольств. Информацию подтвердили и в самом МИД.
МИД предложил всем иностранным дипломатам в России привиться от коронавируса
  • РИА Новости

Так, ведомство разослало всем иностранным посольствам ноту с предложением вакцинировать их сотрудников.

«Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах, и она вполне объяснима», — приводится заявление министерства.

Дипломаты пояснили, что успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, «широкого охвата всех людей, находящихся в стране».

«Приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в России», — заявили в МИД, подчеркнув, что речь идёт о «быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании». 

По данным издания, дипломаты из стран Азии, Африки, Латинской Америки и государств СНГ, где вакцина «Спутник V» разрешена к применению, приняли предложение привиться.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщила, что сотрудники дипломатической миссии США в России обратились за дозами вакцины «Спутник V».

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