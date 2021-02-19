Сотрудники посольств Испании и Белоруссии в России привились «Спутником V»
- РИА Новости
«Посольство получило приглашение МИД России, и несколько сотрудников прошли вакцинацию», — заявили в посольстве Испании.
В посольстве Белоруссии также сообщили, что получили ноту министерства с предложением пройти вакцинацию.
«Насколько мне известно, некоторые мои коллеги уже воспользовались предложением и поставили себе вакцину», — рассказал представитель дипмиссии.
Ранее МИД России разослал всем иностранным посольствам ноту с предложением вакцинировать их сотрудников от COVID-19.