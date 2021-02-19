Сотрудники посольств Испании и Белоруссии в России привились «Спутником V»

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Некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии в России вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатические миссии.
Сотрудники посольств Испании и Белоруссии в России привились «Спутником V»
  • РИА Новости

«Посольство получило приглашение МИД России, и несколько сотрудников прошли вакцинацию», — заявили в посольстве Испании.

В посольстве Белоруссии также сообщили, что получили ноту министерства с предложением пройти вакцинацию.

«Насколько мне известно, некоторые мои коллеги уже воспользовались предложением и поставили себе вакцину», — рассказал представитель дипмиссии.

Ранее МИД России разослал всем иностранным посольствам ноту с предложением вакцинировать их сотрудников от COVID-19.

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