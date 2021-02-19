В посольстве Чили в Москве прививаются «Спутником V»

Несколько сотрудников посольства Чили в Москве уже привились российской вакциной «Спутник V», остальные рассматривают такую возможность.

«Да, действительно, мы получили приглашение от российского МИД, и здесь есть несколько человек, которые уже сделали прививку, и остальные в процессе. В посольстве это восприняли позитивно. Я вакцинировался, торговый атташе тоже, его семья и другие коллеги рассматривают (эту возможность. — RT), так что нам это кажется отличной инициативой», — приводит РИА Новости слова советника дипмиссии Патрисио Сифуэнтеса.

Ранее о вакцинации российской вакциной «Спутник V» заявили послы Афганистана, Индии, Италии, Монголии, Сербии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Аргентины, Афганистана, Белоруссии, Испании, Мексики, Молдавии, Монголии и Сербии.

МИД России предложил всем работающим в стране иностранным дипломатам сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.