Сотрудники посольства Сербии в Москве привились вакциной «Спутник V»

Сотрудники дипмиссии Сербии в Москве во главе с сербским послом в России Мирославом Лазански привились от коронавирусной инфекции COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

«Мы получили приглашение от МИД России пройти вакцинацию от COVID-19 на основе принципа добровольности. Посол Республики Сербия господин Мирослав Лазански, его супруга, а также члены коллектива посольства, у которых не было антител к коронавирусу, привились российской вакциной «Спутник V», — приводит сообщение дипмиссии РИА Новости.

В сербском посольстве отметили высокую организацию процесса вакцинации и выразили благодарность МИД России.

Ранее МИД России предложил всем работающим в стране иностранным дипломатам привиться от COVID-19.

Некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии, а также большинство сотрудников посольства Монголии в России вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник V».