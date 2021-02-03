Мексиканский регулятор одобрил использование «Спутник V»
«Cofepris только что выдала разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V», разработанной Центром. им Н. Ф. Гамалеи», — приводит ТАСС слова заместителя министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателля.
Он отметил, что «таким образом, появилась возможность для её импорта и использования».
25 января президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о договорённости о поставках российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».