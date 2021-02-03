Мексиканский регулятор одобрил использование «Спутник V»

Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Coferpis) выдала разрешение на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Cofepris только что выдала разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V», разработанной Центром. им Н. Ф. Гамалеи», — приводит ТАСС слова заместителя министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателля.

Он отметил, что «таким образом, появилась возможность для её импорта и использования».

25 января президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о договорённости о поставках российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».