«Показал высокую достоверность результатов»: в России зарегистрирован тест для выявления британского штамма коронавируса

Росздравнадзор зарегистрировал первую в стране тест-систему для определения мутаций коронавируса, характерных для британского штамма SARS-CoV-2. По словам главы ведомства Аллы Самойловой, в ходе испытаний эти ПЦР-тесты показали свою высокую эффективность и достоверность результатов. На минувшей неделе главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что британский штамм практически не распространяется в России. Вместе с тем она добавила, что отечественные вакцины от коронавируса показали свою эффективность против этой мутации. За минувшие сутки в стране COVID-19 был подтверждён у 12 742 человек, 16 012 пациентов выздоровели, 417 — скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения зарегистрировала первую в России тест-систему для выявления двух мутаций, характерных для так называемого британского штамма коронавируса SARS-CoV-2. По словам руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, анализ проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Глава ведомства отметила, что тест был разработан на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава РФ совместно с компанией «ДНК-Технология».

«Тест-система... в ходе испытаний показала высокую эффективность и достоверность результатов», — заявила Самойлова, назвавшая создание и вывод на рынок этого продукта большим успехом российских учёных.

На минувшей неделе главный санитарный врач РФ Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что на сегодняшний день британский штамм практически не распространяется в стране.

«Мы очень плотно за этим следим среди тех, кто, вернувшись... из любой поездки, заболел, проявил какие-то симптомы. И пока это единичные находки», — заявила глава Роспотребнадзора, добавив, что отечественные вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» показали свою эффективность и в отношении этой мутации коронавируса.

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Данную информацию подтвердили директор центра «Вектор» Ринат Максютов и глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Кроме того, третья зарегистрированная российская вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная центром имени Чумакова, по словам его директора Айдара Ишмухаметова, также будет эффективной против различных штаммов SARS-CoV-2.

В субботу, 20 февраля, в ходе правительственного совещания вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России для вакцинации населения уже выпущено 7,9 млн комплектов доз препарата (большая часть — «Спутник V»). По предварительным оценкам, в первом полугодии россиянам будут доступны 59 млн комплектов вакцин.

Она рассказала, что число прививочных пунктов в стране достигло 4129, и обратила особое внимание на необходимость внимательного отношения к пожилым гражданам и россиянам с хроническими заболеваниями в ходе вакцинации.

«На сегодняшний день в целом по Российской Федерации доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 45%. Тем не менее мы считаем эти показатели ещё недостаточными и просим регионы эту позицию наращивать», — подчеркнула Голикова.

В свою очередь, глава кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что наращивание объёмов производства ни в коем случае не должно отражаться на качестве производимых препаратов.

«Чтобы сокращение времени, которое необходимо для контроля качества, для выпуска в гражданский оборот, было абсолютно точно научно обоснованным и... не влияло на качество», — подчеркнул премьер.

Прививочная кампания от коронавируса в РФ стартовала в декабре 2020 года, а с 18 января 2021-го началась массовая вакцинация — также бесплатно и на добровольной основе.

Ситуация в России и в мире

За минувшие сутки в России было выявлено 12 742 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 16 012 пациентов выздоровели, а 417 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

Больше всего новых случаев традиционно выявлено в Москве (1602), Санкт-Петербурге (996), Московской (735), Нижегородской (411) и Воронежской областях (329), однако во всех этих регионах отмечается тенденция к снижению среднесуточного показателя заболеваемости.

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Всего с начала пандемии в стране диагноз COVID-19 был подтверждён у 4 164 726 человек, из них 3 713 445 (89,16%) выздоровели, 83 293 (2%) — скончались. Таким образом, активными остаются 367 988 случаев заболевания (8,84%). За месяц этот показатель снизился почти на треть (по состоянию на 22 января в России было более 527 тыс. активных случаев COVID-19).

По данным Роспотребнадзора, за всё время в стране было проведено свыше 109 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2, а по состоянию на 19 февраля под медицинским контролем оставались около 595 тыс. человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в мире превысило 110,6 млн (по оценке американского Университета Джонса Хопкинса — 111,1 млн). Более 2,45 млн заболевших скончались.

Согласно обеим оценкам, среднесуточное число случаев COVID-19 во всём мире постепенно падает, однако во многих странах за последнюю неделю выявлен рост заболеваемости. Это касается Австрии, Венгрии, Индии, Ирака, Молдавии, Парагвая, Польши, Сербии, Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии и ряда других стран.