«Лидирующие позиции»: как новейшие парашютные системы повышают боевые возможности российского спецназа
- Высадка десанта из модернизированного самолёта Ил-76
- © Министерство обороны РФ
Холдинг «Технодинамика» начал поставки в войска РФ новейшего парашютного комплекса «Стайер». Изделие предназначено для десантирования подразделений специального назначения, в том числе в условиях Крайнего Севера. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».
«Стайер» — парашютная система специального назначения типа «крыло». Она позволяет совершать прыжки на высотах от 700 до 10 тыс. м с максимальным полётным весом до 180 кг... Парашют позволяет совершать прыжки на скорости летательного аппарата до 350 км/ч с дополнительным грузом до 50 кг», — говорится на сайте государственной корпорации.
«Стайер» был разработан в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) под названием «Юнкер-О» специалистами АО «Полёт» Ивановский парашютный завод (входит в «Технодинамику»). Создание парашюта происходило в инициативном порядке, но с учётом требований Минобороны РФ.
«Система не имеет аналогов на российском рынке, обладает уникальными возможностями и успела доказать свою надёжность во время учений. На сегодняшний день «Стайер» принят на вооружение и первые системы уже отправлены в войска», — цитирует пресс-служба «Ростеха» генерального директора «Технодинамики» Игоря Насенкова.
Ранее глава холдинга сообщил о завершении государственных испытаний «Стайера». Компания получила контракт на поставку комплексов Воздушно-десантным войскам России и рассчитывает на новые заказы.
Арктическая адаптация
В конце августа текущего года «Стайер» был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Особенность парашюта заключается в том, что он выполнен по типу крыла. Такая схема, как утверждает разработчик, обладает повышенной манёвренностью при управлении и значительно расширяет возможности российских спецподразделений.
Площадь крыла новейшей парашютной системы составляет 28,4 кв. м. Его верхняя оболочка изготовлена из ткани нулевой воздухопроницаемости. Также в комплект «Стайера» входят запасной парашют Zoom-R9-290 площадью 27 кв. м и ранец с подвесной системой.
- Парашютная система «Стайер»
- © Ивановский парашютный завод «Полет»
Массу системы без переносной сумки и страхующего прибора разработчик оценивает в пределах 17,5 кг, максимальную дальность полёта под основным парашютом с высоты 8 км с учётом попутного ветра — в 35 км.
К «Стайеру» могут быть прикреплены вооружение, кислородное оборудование и грузовой контейнер массой до 50 кг. Так, компания «Полёт» предлагает своим заказчикам грузовой универсальный контейнер УГКС-50 длиной не более 0,92 м, шириной — не более 0,44 м, высотой — не более 0,22 м. После приземления он может использоваться как рюкзак.
Как полагают эксперты, применение грузового контейнера позволяет спецназовцам десантироваться со значительным объёмом боеприпасов, провизии и различного снаряжения.
«Нагрузку в 180 кг, которую способен выдержать «Стайер», можно назвать оптимальной. В эту весовую характеристику входят собственный вес десантника, масса экипировки «Ратник» и полезной нагрузки, которая потребуется, например, в арктических широтах для сохранения жизнеспособности на протяжении длительного периода», — подчеркнул в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков.
«Стайер» получил «боевое» крещение в конце апреля 2020 года, когда в районе архипелага Земля Франца-Иосифа (Арктика) с трёх военно-транспортных самолётов Ил-76 высадились подразделения ВДВ. Это было первое в мире групповое десантирование в Заполярье с высоты 10 тыс. м. Мероприятие проводилось по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу.
«Сегодня впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 тыс. м с использованием кислородного оборудования и c последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас ещё никто не делал», — пояснил замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
Высадка крылатой пехоты была одним из эпизодов тактико-специального учения по нейтрализации вражеской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Заполярье. Приземлившись, десантники с помощью БПЛА определили расположение лагеря неприятеля.
«В последующем, передав по средствам связи координаты лагеря ДРГ, разведчики навели штурмовую авиацию и уничтожили его. Следом был проведён налёт на лагерь ДРГ, в ходе которого огнём из штатного стрелкового оружия было завершено уничтожение противника, после чего группы выдвинулись в пункт сбора», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Как считает Леонков, апрельские манёвры «голубых беретов» на Земле Франца-Иосифа продемонстрировали способность «Стайера» обеспечивать безопасное десантирование военнослужащих в самых экстремальных природно-климатических условиях.
«Арктика — зона пониженных температур. Там сильные порывистые ветра, противостоять которым очень непросто как человеку, так и парашютной системе. К тому же в Заполярье гладкая поверхность, нет видимых ориентиров на местности, что негативно влияет на точность десантирования, но, судя по всему, все эти факторы не стали помехой», — рассуждает Леонков.
«Уникальные разработки»
«Стайер» не единственный отечественный парашютный комплекс, предназначенный для использования спецподразделениями РФ. «Полёт» предлагает заказчикам систему «Беркут-2» и семейство изделий Insider-300.
Применение «Беркута-2» позволяет десантироваться с максимальной массой не более 160 кг и на скорости в пределах 350 км/ч. Масса этого парашютного комплекса специального назначения без переносной сумки и страхующего прибора не превышает 18 кг.
Insider-300SF выполнен на основе парашюта «Стайер», однако имеет несколько иные характеристики. Так, максимальная высота применения этого парашюта — 4 тыс. м, скорость десантирования — 280 км/ч, масса без переносной сумки и без страхующего прибора — не более 16,5 кг.
По мнению экспертов, новейшие парашютные системы увеличивают мобильность спецподразделений РФ. Особое значение данное качество имеет при выполнении задач на просторах Арктики, где, с точки зрения специалистов, нет смысла держать на постоянной основе крупные сухопутные формирования.
«Если мы говорим про развитие парашютных систем, то Россия не уступает другим странам, а в некоторых направлениях вообще имеет уникальные разработки. Безусловно, появление новых парашютов позволит повысить мобильность российской армии, в том числе в Заполярье. С такими комплексами наши военные могут высаживаться, не входя в зону ПВО вероятного противника», — рассказал Леонков.
- Отряд ВДВ с техникой после десантирования
- © Министерство обороны РФ
В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что Россия уверенно сохраняет «лидирующие позиции» на поприще развития парашютных систем. По словам эксперта, отечественные системы являются одними из самых прочных и грузоподъёмных в мире.
«Применение современных российских систем позволяет безопасно проводить высадку, причём на достаточно высокой скорости. Также видно, что большая работа была проделана для адаптации парашютных комплексов к Арктике, что продемонстрировали учения десантников на Земле Франца-Иосифа», — подытожил Дрозденко.
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