«Лидирующие позиции»: как новейшие парашютные системы повышают боевые возможности российского спецназа

Российская армия получила комплекты новейшего парашютного комплекса «Стайер». Об этом сообщается на сайте «Ростеха». Система предназначена для подразделений спецназначения. Она способна выдерживать нагрузку до 180 кг. Высадка из самолёта может производиться на скорости до 350 км/ч, в том числе в условиях Заполярья. Помимо «Стайера», в арсенал российского спецназа входят парашюты «Беркут-2» и Insider-300S/SF. По мнению экспертов, новейшие комплексы — одни из лучших в мире и значительно повышают мобильность российских войск.

Холдинг «Технодинамика» начал поставки в войска РФ новейшего парашютного комплекса «Стайер». Изделие предназначено для десантирования подразделений специального назначения, в том числе в условиях Крайнего Севера. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Стайер» — парашютная система специального назначения типа «крыло». Она позволяет совершать прыжки на высотах от 700 до 10 тыс. м с максимальным полётным весом до 180 кг... Парашют позволяет совершать прыжки на скорости летательного аппарата до 350 км/ч с дополнительным грузом до 50 кг», — говорится на сайте государственной корпорации.

«Стайер» был разработан в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) под названием «Юнкер-О» специалистами АО «Полёт» Ивановский парашютный завод (входит в «Технодинамику»). Создание парашюта происходило в инициативном порядке, но с учётом требований Минобороны РФ.

«Система не имеет аналогов на российском рынке, обладает уникальными возможностями и успела доказать свою надёжность во время учений. На сегодняшний день «Стайер» принят на вооружение и первые системы уже отправлены в войска», — цитирует пресс-служба «Ростеха» генерального директора «Технодинамики» Игоря Насенкова.

Ранее глава холдинга сообщил о завершении государственных испытаний «Стайера». Компания получила контракт на поставку комплексов Воздушно-десантным войскам России и рассчитывает на новые заказы.

Арктическая адаптация

В конце августа текущего года «Стайер» был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Особенность парашюта заключается в том, что он выполнен по типу крыла. Такая схема, как утверждает разработчик, обладает повышенной манёвренностью при управлении и значительно расширяет возможности российских спецподразделений.

Площадь крыла новейшей парашютной системы составляет 28,4 кв. м. Его верхняя оболочка изготовлена из ткани нулевой воздухопроницаемости. Также в комплект «Стайера» входят запасной парашют Zoom-R9-290 площадью 27 кв. м и ранец с подвесной системой.

Парашютная система «Стайер»

© Ивановский парашютный завод «Полет»

Массу системы без переносной сумки и страхующего прибора разработчик оценивает в пределах 17,5 кг, максимальную дальность полёта под основным парашютом с высоты 8 км с учётом попутного ветра — в 35 км.

К «Стайеру» могут быть прикреплены вооружение, кислородное оборудование и грузовой контейнер массой до 50 кг. Так, компания «Полёт» предлагает своим заказчикам грузовой универсальный контейнер УГКС-50 длиной не более 0,92 м, шириной — не более 0,44 м, высотой — не более 0,22 м. После приземления он может использоваться как рюкзак.

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Как полагают эксперты, применение грузового контейнера позволяет спецназовцам десантироваться со значительным объёмом боеприпасов, провизии и различного снаряжения.

«Нагрузку в 180 кг, которую способен выдержать «Стайер», можно назвать оптимальной. В эту весовую характеристику входят собственный вес десантника, масса экипировки «Ратник» и полезной нагрузки, которая потребуется, например, в арктических широтах для сохранения жизнеспособности на протяжении длительного периода», — подчеркнул в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков.

«Стайер» получил «боевое» крещение в конце апреля 2020 года, когда в районе архипелага Земля Франца-Иосифа (Арктика) с трёх военно-транспортных самолётов Ил-76 высадились подразделения ВДВ. Это было первое в мире групповое десантирование в Заполярье с высоты 10 тыс. м. Мероприятие проводилось по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Сегодня впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 тыс. м с использованием кислородного оборудования и c последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас ещё никто не делал», — пояснил замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Высадка крылатой пехоты была одним из эпизодов тактико-специального учения по нейтрализации вражеской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Заполярье. Приземлившись, десантники с помощью БПЛА определили расположение лагеря неприятеля.

«В последующем, передав по средствам связи координаты лагеря ДРГ, разведчики навели штурмовую авиацию и уничтожили его. Следом был проведён налёт на лагерь ДРГ, в ходе которого огнём из штатного стрелкового оружия было завершено уничтожение противника, после чего группы выдвинулись в пункт сбора», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как считает Леонков, апрельские манёвры «голубых беретов» на Земле Франца-Иосифа продемонстрировали способность «Стайера» обеспечивать безопасное десантирование военнослужащих в самых экстремальных природно-климатических условиях.

«Арктика — зона пониженных температур. Там сильные порывистые ветра, противостоять которым очень непросто как человеку, так и парашютной системе. К тому же в Заполярье гладкая поверхность, нет видимых ориентиров на местности, что негативно влияет на точность десантирования, но, судя по всему, все эти факторы не стали помехой», — рассуждает Леонков.

«Уникальные разработки»

«Стайер» не единственный отечественный парашютный комплекс, предназначенный для использования спецподразделениями РФ. «Полёт» предлагает заказчикам систему «Беркут-2» и семейство изделий Insider-300.

Применение «Беркута-2» позволяет десантироваться с максимальной массой не более 160 кг и на скорости в пределах 350 км/ч. Масса этого парашютного комплекса специального назначения без переносной сумки и страхующего прибора не превышает 18 кг.

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Insider-300SF выполнен на основе парашюта «Стайер», однако имеет несколько иные характеристики. Так, максимальная высота применения этого парашюта — 4 тыс. м, скорость десантирования — 280 км/ч, масса без переносной сумки и без страхующего прибора — не более 16,5 кг.

По мнению экспертов, новейшие парашютные системы увеличивают мобильность спецподразделений РФ. Особое значение данное качество имеет при выполнении задач на просторах Арктики, где, с точки зрения специалистов, нет смысла держать на постоянной основе крупные сухопутные формирования.

«Если мы говорим про развитие парашютных систем, то Россия не уступает другим странам, а в некоторых направлениях вообще имеет уникальные разработки. Безусловно, появление новых парашютов позволит повысить мобильность российской армии, в том числе в Заполярье. С такими комплексами наши военные могут высаживаться, не входя в зону ПВО вероятного противника», — рассказал Леонков.

Отряд ВДВ с техникой после десантирования

© Министерство обороны РФ

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что Россия уверенно сохраняет «лидирующие позиции» на поприще развития парашютных систем. По словам эксперта, отечественные системы являются одними из самых прочных и грузоподъёмных в мире.

«Применение современных российских систем позволяет безопасно проводить высадку, причём на достаточно высокой скорости. Также видно, что большая работа была проделана для адаптации парашютных комплексов к Арктике, что продемонстрировали учения десантников на Земле Франца-Иосифа», — подытожил Дрозденко.