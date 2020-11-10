Проведено более 65 млн тестов: в России выявили 20 977 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки было выявлено 20 977 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время 15 600 человек излечились от заболевания, 368 пациентов скончались. По данным оперштаба, наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки было зафиксировано в Москве (5902) и Санкт-Петербурге (1485).

В России за последние сутки было выявлено 20 977 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время 15 600 человек излечились от заболевания, 368 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано за минувшие сутки в Москве (5902) и Санкт-Петербурге (1485).

Общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране достигло 1 817 109. Всего в России было проведено более 65,6 млн тестов на выявление коронавируса.

Накануне глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вскоре будут опубликованы промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса «Спутник V», и высказал уверенность, что степень эффективности препарата останется на высоком уровне.

«В нашей стране уже активно идёт вакцинация граждан, входящих в группу высокого риска заражения — прежде всего медицинских работников. Идёт масштабирование производства, к процессу подключаются новые производственные площадки», — цитирует его РИА Новости.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 26 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Документ опубликован 10 ноября на официальном портале правовой информации.

«Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размене 26 065 138,2 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам <...>, оказывающим медицинскую помощь <...> по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в опубликованном документе.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российским регионам стоит воздержаться от запретов на работу общепита и магазинов.

Министр обратил внимание, что весной подобные ограничения были обоснованны, однако в текущей ситуации нет необходимости прибегать к крайним мерам.

«Знаю, что нас слышат представители органов власти субъектов, поэтому ещё раз призываю вас поддерживать предпринимателей. Это касается не только продуктового сегмента, но и нонфуда, и общепита, и бытовых услуг. Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений», — подчеркнул Мантуров.

АГН «Москва»

© Андрей Никеричев

В Роспотребнадзоре сообщили, что вероятность передачи коронавируса в ресторанах через еду является маловероятной. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии ведомства Михаил Лебедев. По его словам, риск инфицирования в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и плохой гигиеной.

«Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания его не выявлено», — приводит его слова РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе прошедшего 9 ноября заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 заявила о необходимости ужесточить ограничительные меры в регионах с высокими показателями по заболеваемости.

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Глава ведомства пояснила, что в ряде российских субъектов в общественном транспорте и торговых центрах «более 50% людей ходят без масок». По её словам, запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00 был установлен в 56 субъектах, режим дезинфекции усилен «только в 61 субъекте», ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями введены в 59 субъектах.

«К сожалению, при абсолютно чётких показателях и показаниях эпидемиологической обстановки к тому, чтобы вводить дополнительные ограничительные меры и жёстко контролировать, в ряде субъектов этого не происходит. Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточные, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней», — заключила она.

Напомним, российские регионы продолжают самостоятельно принимать решения по ограничениям из-за пандемии коронавируса, исходя из эпидемиологической ситуации.