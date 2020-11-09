В России призвали воздержаться от запретов на работу общепита и магазинов

Короткая ссылка
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российским регионам стоит воздержаться от запретов на работу общепита и магазинов, которые могут быть введены из-за коронавируса.
В России призвали воздержаться от запретов на работу общепита и магазинов
  • РИА Новости

«Знаю, что нас слышат представители органов власти субъектов, поэтому ещё раз призываю вас поддерживать предпринимателей. Это касается не только продуктового сегмента, но и нонфуда, и общепита, и бытовых услуг. Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, весной подобные ограничения были обоснованны, но в настоящий момент есть способы снизить риски, не прибегая к крайним мерам.

«Есть рекомендации Роспотребнадзора: исполняешь их — работаешь, нет — пеняй на себя», — добавил он.

Ранее Минпромторг России предлагал запретить до 31 декабря 2021 года государственные закупки медицинских масок из других стран, кроме ЕАЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить