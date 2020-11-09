В России призвали воздержаться от запретов на работу общепита и магазинов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что российским регионам стоит воздержаться от запретов на работу общепита и магазинов, которые могут быть введены из-за коронавируса.

«Знаю, что нас слышат представители органов власти субъектов, поэтому ещё раз призываю вас поддерживать предпринимателей. Это касается не только продуктового сегмента, но и нонфуда, и общепита, и бытовых услуг. Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, весной подобные ограничения были обоснованны, но в настоящий момент есть способы снизить риски, не прибегая к крайним мерам.

«Есть рекомендации Роспотребнадзора: исполняешь их — работаешь, нет — пеняй на себя», — добавил он.

Ранее Минпромторг России предлагал запретить до 31 декабря 2021 года государственные закупки медицинских масок из других стран, кроме ЕАЭС.