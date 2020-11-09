Выздоровели 10 722 человека: в России за сутки выявили 21 798 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 21 798 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии зафиксировано 1 796 132 случая коронавируса, 1 335 141 человек (74,33%) выздоровел, 30 793 (1,71%) умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. В Москве выявлено 6897 новых случаев COVID-19. По словам главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в учреждении впервые после его открытия находятся 1 тыс. человек.

В России за последние сутки было выявлено 21 798 новых случаев коронавирусной инфекции. В предшествовавшие этому двое суток COVID-19 выявили у 20 498 и 20 396 человек.

За это время от заболевания вылечились 10 722 человека, 256 пациентов скончались.

За всё время в стране, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, зафиксировано 1 796 132 случая коронавируса (+1,2%), 1 335 141 человек (74,33%) выздоровел, 30 793 (1,71%) умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

Большая часть новых случаев COVID-19 зафиксирована в Москве (6897). В Санкт-Петербурге выявлено 1403 новых случая, что более чем в полтора раза выше показателей недельной давности.

Высокие значения по заболеваемости отмечены в Московской (660), Нижегородской (411) и Архангельской (342) областях. При этом наименьший темп прироста COVID-19 за сутки был отмечен в Чукотском автономном округе (0%) и Дагестане (0,5%).

По данным оперштаба, за сутки в Москве госпитализировали 1104 пациента с коронавирусом. На ИВЛ находятся 349 человек.

Впервые с момента открытия больницы для пациентов с COVID-19 в Коммунарке в учреждении лечатся 1 тыс. человек, рассказал у себя в Facebook главврач больницы Денис Проценко.

«ГКБ №40 (Коммунарка): 253-и сутки работы как ковидный центр. Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырёхзначная цифра состоящих больных. На лечении 1000 пациентов, из них 198 в отделениях реанимации», — написал врач.

По информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 65,2 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 526 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 425,1 тыс. человек.

Накануне представители лабораторий рассказали, что ложные результаты тестов на COVID-19 могут быть связаны с рядом ошибок работников лабораторий и самих пациентов. Как пишет РБК со ссылкой на представителей учреждений, которые проводят тесты на коронавирус, биоматериал предписано брать из ротоглотки и носоглотки.

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Непосредственно при взятии теста врач не должен касаться палочкой щёк, языка, дёсен или губ. Проба берётся с задней стенки горла. Медиком должны собираться клетки верхнего слоя, а не слюна. После взятия пробы верхнюю часть зонда следует обломать рукой, а не обрезать ножницами, на которых может остаться вирус.

В случае забора материала только из ротоглотки или из носа возможен ложный результат. Наряду с этим перед взятием пробы необходимо обработать руки в перчатках антисептиком. Также при взятии мазка важна стерильность зондов и пробирок, куда помещается проба.

Со стороны пациента ошибкой может быть потребление пищи или напитков перед взятием материала. Наряду с этим перед тестом не рекомендуется чистить зубы, полоскать рот, использовать жевательную резинку, курить, промывать нос и закапывать лекарства.

Онкологические заболевания и нехватка витамина D

Член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Николай Жуков в беседе с RT прокомментировал ситуацию, когда человек с онкологией заболевает коронавирусом. По словам эксперта, любое дополнительное заболевание, на которое наслаивается коронавирус, может ухудшиться.

«Если у человека есть какие-то тяжёлые проявления онкологического заболевания, это не значит, что все онкологические пациенты находятся в зоне повышенного риска. Если человеку, у которого большая опухоль, требуется какое-то агрессивное лечение с большим количеством осложнений и на это наслаивается COVID-19, то у него будет выше риск тяжёлого течения», — рассказал Жуков корреспонденту RT.

Вместе с тем врач отметил низкую вероятность того, что коронавирус может вызвать рак. Он отметил, что каких-либо механизмов, которые могли бы запустить онкологический процесс в связи с вирусом, описано не было.

«Ответ на вопрос, так ли это на самом деле с практической точки зрения, будет понятен, я думаю, лет через 10—15. Обычно примерно такой срок проходит с момента воздействия канцерогена до развития опухоли», — предположил Жуков.

Британские врачи, в свою очередь, полагают, что нехватка витамина D может быть причиной более тяжёлого течения коронавируса. Об этом сообщает газета Express.

«Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжёлого течения коронавирусной инфекции», — заявил доктор Гаррет Дэвис.

Он отметил, что для полного исследования необходим годичный цикл, а эпидемия коронавируса началась менее года назад. По мнению Дэвиса, витамин D способен уберечь организм от проникновения коронавируса.