Выявлена ещё одна причина тяжёлого течения коронавируса

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Британские врачи установили, что нехватка витамина D может быть причиной более тяжёлого течения коронавируса, сообщает газета Express.
Выявлена ещё одна причина тяжёлого течения коронавируса
  • globallookpress.com

«Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжёлого коронавирусного заболевания», — заявил доктор Гаррет Дэвис.

Он отметил, что для полного исследования необходим годичный цикл, а эпидемия коронавируса началась менее года назад.

Эксперт также добавил, что витамин D может уберечь организм от проникновения коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 95% умерших пациентов с коронавирусом в столице занимались самолечением.

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