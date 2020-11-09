Выявлена ещё одна причина тяжёлого течения коронавируса
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«Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжёлого коронавирусного заболевания», — заявил доктор Гаррет Дэвис.
Он отметил, что для полного исследования необходим годичный цикл, а эпидемия коронавируса началась менее года назад.
Эксперт также добавил, что витамин D может уберечь организм от проникновения коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 95% умерших пациентов с коронавирусом в столице занимались самолечением.