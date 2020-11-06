Собянин назвал одну из причин смерти 95% пациентов с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 95% умерших пациентов с коронавирусом в столице занимались самолечением.

«Главное при этом не рваться в аптеку и не покупать лекарства, не заниматься самолечением. Вы знаете, кто умирает в наших больницах в первую очередь? В первую очередь те, кто занимался самолечением — это 95%», — приводит сайт «Москва 24» его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Собянин рассказал, что в настоящий момент столичные власти не планируют вводить жёсткие ограничительные меры в городе из-за ситуации с COVID-19.

По данным столичного оперштаба, всего в Москве умерли 7140 человек с коронавирусом.