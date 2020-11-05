Собянин заявил об отсутствии планов вводить локдаун в Москве
- РИА Новости
«За рубежом мы видим гораздо более жёсткие меры. Мы пока не предполагаем этого делать. Считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим глава города подчеркнул, что «болезнь никуда не ушла, борьба продолжается».
Ранее глава группы по моделированию ситуации с коронавирусом в стране, руководитель центра компетенций Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» на базе СПбПУ Алексей Боровков в беседе с «Известиями» дал прогноз ситуации с коронавирусом в Москве.