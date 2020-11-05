Собянин заявил об отсутствии планов вводить локдаун в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» заявил, что в настоящий момент столичные власти не планируют вводить жёсткие ограничительные меры в городе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Собянин заявил об отсутствии планов вводить локдаун в Москве
  • РИА Новости

«За рубежом мы видим гораздо более жёсткие меры. Мы пока не предполагаем этого делать. Считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим глава города подчеркнул, что «болезнь никуда не ушла, борьба продолжается». 

Ранее глава группы по моделированию ситуации с коронавирусом в стране, руководитель центра компетенций Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» на базе СПбПУ Алексей Боровков в беседе с «Известиями» дал прогноз ситуации с коронавирусом в Москве.

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