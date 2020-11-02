Учёный дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Москве

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Глава группы по моделированию ситуации с коронавирусом в стране, руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе СПбПУ Алексей Боровков дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Москве.
Учёный дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Москве
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«Сейчас ситуация в Москве развивается по средней кривой. Если мы по ней пойдём и дальше, то пик придётся на 14 декабря», — цитирует «Известия» Боровкова.

По его словам, если бы развитие ситуации пошло по оптимистичной кривой, тогда пик пришёлся бы на 17 декабря.

«Если же мы в силу ряда причин перейдём на пессимистичную кривую, то максимальное количество активных больных будет достигнуто 8 декабря», — заявил он.

Ранее заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что, по данным на 1 ноября, за сутки ещё 3341 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 314 791

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