Учёный дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Москве

Глава группы по моделированию ситуации с коронавирусом в стране, руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе СПбПУ Алексей Боровков дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Москве.

«Сейчас ситуация в Москве развивается по средней кривой. Если мы по ней пойдём и дальше, то пик придётся на 14 декабря», — цитирует «Известия» Боровкова.

По его словам, если бы развитие ситуации пошло по оптимистичной кривой, тогда пик пришёлся бы на 17 декабря.

«Если же мы в силу ряда причин перейдём на пессимистичную кривую, то максимальное количество активных больных будет достигнуто 8 декабря», — заявил он.

Ранее заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что, по данным на 1 ноября, за сутки ещё 3341 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 314 791.

30 октября мэр Москвы Сергей Собянин провёл совещание рабочей группы Госсовета по вопросам сдерживания коронавирусной инфекции. В частности, рабочая группа обсудила возможность увеличения объёмов тестирования, дооснащение лабораторий современным оборудованием, создание телемедицинских центров и лекарственное обеспечение пациентов, находящихся на домашнем лечении.