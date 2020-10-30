Собянин провёл совещание рабочей группы Госсовета по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл совещание рабочей группы Госсовета по вопросам сдерживания коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

«В пятницу, 30 октября 2020 года, мэр Москвы Сергей Собянин провёл селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов Федерации», — говорится в сообщении.

На совещании обсуждались вопросы выполнения поручений президента России Владимира Путина по противодействию COVID-19.

В частности, рабочая группа обсудила возможность увеличения объёмов тестирования, дооснащение лабораторий современным оборудованием, создание телемедицинских центров и лекарственное обеспечение пациентов, находящихся на домашнем лечении.

Кроме того, на совещании обсудили масочный режим в общественных местах и дополнительные меры защиты для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, и пожилых людей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничительных мер, действующих в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции.