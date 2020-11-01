В Москве от коронавируса вылечились более 314 тысяч человек

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За сутки ещё 3341 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 314 791. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве от коронавируса вылечились более 314 тысяч человек
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Ещё 3341 пациент вылечилcя от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 314 791», — приводит её слова столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Ранее в пресс-службе столичного Дептранса сообщили, что на объектах общественного транспорта Москвы появились тепловизоры для дистанционного измерения температуры.

Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с kp.ru оценил необходимость масочного режима.

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