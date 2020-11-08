«Стабилизации на определённом уровне не произошло»: в России выявлено 20 498 новых случаев коронавируса
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За прошедшие сутки в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 20 498 человек. Третий день подряд в стране фиксируется более 20 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в предшествовавшие этому двое суток было зарегистрировано 20 396 и 20 582 заболевших).
С начала эпидемии в РФ выявлено 1 774 334 случая заболевания COVID-19, за это время выздоровели 1 324 419 человек (74,64%), в том числе 11 492 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 30 537 пациентов (1,72%), за сутки — 286 человек.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 64,6 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, под наблюдением медиков остаются 420 840 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в Москве — 5751. Более 300 заболевших также выявлено в Санкт-Петербурге (1331), Московской (644), Нижегородской (429) и Архангельской (350) областях, а также в Красноярском крае (326), Ростовской (312) и Воронежской (305) областях.
В Северной столице число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией растёт с 26 октября, причём за последнюю неделю ежесуточно фиксируемое число эпизодов COVID-19 увеличилось в полтора раза.
В связи с этим с 9 ноября в Санкт-Петербурге приостанавливают работу фуд-корты и детские игровые комнаты в ТЦ, вводится ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях, работодателям рекомендовано перевести на удалённый режим работы сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также не менее 30% работников других категорий.
По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Санкт-Петербург прибудут представители руководства ведомства «для оказания организационно-методической поддержки властям города».
В свою очередь, в столичном оперштабе сообщили, что за минувшие сутки были госпитализированы 1175 пациентов с коронавирусом. Уточняется, что на ИВЛ в больницах Москвы находятся 354 человека.
На этом фоне мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» констатировал, что стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице пока не произошло. При этом он пояснил необходимость продления дистанционной учёбы для школьников средних и старших классов.
«Нужны, конечно, меры по дистанционному обучению школьников, потому что мы видим, что стабилизации на определённом уровне не произошло, что вновь наращивается динамика по COVID-19», — заявил градоначальник.
Напомним, что учащихся 6—11 классов в московских школах перевели на дистанционное обучение с 19 октября. На минувшей неделе действие этого режима продлили по 22 ноября, отметив, что власти постараются «сделать всё, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования».
Собянин подчеркнул, что власти не намерены вводить жёсткие ограничения, так как столичная система здравоохранения справляется с нагрузкой. Ранее мэр неоднократно отмечал, что власти города не планируют локдаун.
При этом градоначальник заявил, что бюджету Москвы за время пандемии нанесён «огромный удар»: «На следующий год и последующие мы будем занимать. За три года заимствования в проекте бюджета поставлено более 700 млрд рублей».
В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал «очень непростой» ситуацию с COVID-19 в регионе. «Мы ищем врачей, мы ищем средний медицинский персонал», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее власти Подмосковья продлили до 22 ноября запрет на присутствие зрителей на физкультурных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятиях, а также запрет на посещение музеев.
Новые правила от Минздрава
Согласно новому приказу Минздрава РФ, пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они обяжутся соблюдать все предписания врача. Документ, вносящий поправки в действующий регламент лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях, вступил в силу с 8 ноября, пишет «Парламентская газета».
В свою очередь, пациенты, живущие в общежитиях и коммунальных квартирах, а также проживающие совместно с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания, должны быть направлены на лечение в больницу.
В соответствии с действовавшим ранее порядком пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, но при этом не учитывали бытовые условия.
Согласно новому документу, врачи обязаны проинформировать надомного пациента о том, что он должен вызвать медиков при ухудшении самочувствия. Кроме того, если больной коронавирусной инфекцией живёт не один, врач должен будет рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении. Также им будут выдаваться брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от инфекции.
Ещё одна обязанность медиков — рассказать проживающим совместно с заболевшим об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.