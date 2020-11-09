Специалисты Минздрава прилетели в Хакасию для борьбы с COVID-19

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По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Хакасию в связи со вспышкой COVID-19 прилетели специалисты Минздрава.
Специалисты Минздрава прилетели в Хакасию для борьбы с COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сегодня утром в Абакан прибыли помощник министра здравоохранения России Олеся Старожинская, заместитель руководителя Росдравнадзора России Дмитрий Павлюков и два врача-пульмонолога», — говорится в заявлении. 

В правительстве уточнили, что специалисты проведут аудит организации медицинской помощи, окажут практическую помощь пациентам с COVID-19 и организационно-методическую поддержку.

Ранее бригада военных медиков прибыла в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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