Специалисты Минздрава прилетели в Хакасию для борьбы с COVID-19
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Сегодня утром в Абакан прибыли помощник министра здравоохранения России Олеся Старожинская, заместитель руководителя Росдравнадзора России Дмитрий Павлюков и два врача-пульмонолога», — говорится в заявлении.
В правительстве уточнили, что специалисты проведут аудит организации медицинской помощи, окажут практическую помощь пациентам с COVID-19 и организационно-методическую поддержку.
Ранее бригада военных медиков прибыла в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.