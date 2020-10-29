Военные медики приехали в Курганскую область для борьбы с COVID-19

Бригада военных медиков прибыла в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Сводная бригада военных медицинских специалистов Минобороны России прибыла в Курган и приступит к оказанию консультативной помощи и лечению больных коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях региона», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в состав бригады входят военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, военные реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России направит в Курганскую область военных медицинских специалистов для лечения больных COVID-19.

23 октября губернатор Курганской области Вадим Шумков ушёл на самоизоляцию после контакта с заболевшими COVID-19 коллегами.