Военные медики приехали в Курганскую область для борьбы с COVID-19

Короткая ссылка
Бригада военных медиков прибыла в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Военные медики приехали в Курганскую область для борьбы с COVID-19
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Сводная бригада военных медицинских специалистов Минобороны России прибыла в Курган и приступит к оказанию консультативной помощи и лечению больных коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях региона», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в состав бригады входят военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, военные реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России направит в Курганскую область военных медицинских специалистов для лечения больных COVID-19.

23 октября губернатор Курганской области Вадим Шумков ушёл на самоизоляцию после контакта с заболевшими COVID-19 коллегами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить