Минобороны направит в Курганскую область военных медиков
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«Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал указание оказать помощь Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией», — приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства.
Отмечается, что министерством в Курганскую область будет направлена сводная бригада военных медицинских специалистов для оказания консультативной помощи и лечения больных коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Курганской области Вадим Шумков ушёл на самоизоляцию после контакта с заболевшими COVID-19 коллегами.