Минобороны направит в Курганскую область военных медиков

Министерство обороны России направит в Курганскую область военных медицинских специалистов для лечения больных COVID-19.

«Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал указание оказать помощь Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией», — приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что министерством в Курганскую область будет направлена сводная бригада военных медицинских специалистов для оказания консультативной помощи и лечения больных коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Курганской области Вадим Шумков ушёл на самоизоляцию после контакта с заболевшими COVID-19 коллегами.