Мурашко назвал число занятых коек для больных COVID-19 в России
- РИА Новости
По его словам, в России развёрнуто 260 тыс. коек для больных COVID-19.
Он отметил, что вся система здравоохранения работает в мобилизационном режиме для борьбы с коронавирусом.
Мурашко также сообщил, что 75% пациентов с коронавирусом находятся на лечении дома.
Премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России по-прежнему остаётся сложной, в каждом регионе надо обеспечить всё необходимое для лечения.