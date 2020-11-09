Мурашко назвал число занятых коек для больных COVID-19 в России

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета заявил, что в России занято на данный момент 82% коек для пациентов с коронавирусом.

По его словам, в России развёрнуто 260 тыс. коек для больных COVID-19.

Он отметил, что вся система здравоохранения работает в мобилизационном режиме для борьбы с коронавирусом.

Мурашко также сообщил, что 75% пациентов с коронавирусом находятся на лечении дома.

Премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России по-прежнему остаётся сложной, в каждом регионе надо обеспечить всё необходимое для лечения.