В Роспотребнадзоре оценили риск передачи COVID-19 в кафе через еду

Передача коронавируса в ресторане через еду маловероятна, основной риск инфицирования в общественных местах связан с нарушением мер профилактики. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«По результатам исследования Роспотребнадзора о наличии коронавируса на различных поверхностях в окружающей среде, заражение коронавирусом через продукты питания маловероятно. Из 220 тыс. проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания его не выявлено», — цитирует РИА Новости Лебедева.

Он уточнил, что риск инфицирования в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной.

Ранее эксперт Союза бонистов Роман Леонов рассказал о возможности передачи коронавируса через денежные купюры.