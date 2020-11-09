Эксперт рассказал о возможности передачи коронавируса через денежные купюры

Эксперт Союза бонистов Роман Леонов рассказал о возможности передачи коронавируса через денежные купюры, COVID-19 может какое-то время сохраняться на бумажных деньгах и монетах.

«Насколько я знаю, китайцы юани обеззараживают на каких-то базах своего центробанка. Наши занимаются тем же самым. Когда деньги попадают в систему расчётно-кассовых центров ЦБ (РКЦ), они в какой-то степени обеззараживаются», — рассказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

Он также пояснил, что 25 дней деньги лежат в хранилищах. За этот срок вирус на бумаге, по данным вирусологов, умирает.

Как сообщил Леонов, коронавирус может какое-то время сохраняться на бумажных деньгах и монетах, поэтому сейчас лучше пользоваться бесконтактными способами оплаты, чтобы уменьшить риск передачи инфекции.