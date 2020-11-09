В 45 км от Воронежа: задержан расстрелявший сослуживцев на территории военного аэродрома Балтимор солдат-срочник

В Воронежской области задержан 20-летний рядовой Антон Макаров, который рано утром 9 ноября убил несколько человек на территории военного аэродрома Балтимор. По данным следствия, злоумышленник с топором напал на офицера, завладел его табельным оружием и расстрелял своих сослуживцев. Жертвами нападения стали трое военнослужащих, один госпитализирован с огнестрельными ранениями. После этого солдат-срочник скрылся. К его поискам были привлечены более 100 сотрудников ОМОНа и СОБРа Росгвардии, задействованы беспилотники. По неподтверждённой пока информации, Макаров угнал машину и направлялся к семье в Орловскую область. Его задержали в 45 км от Воронежа. Возбуждено уголовное дело, СК намерен провести экспертизу для определения психического состояния подозреваемого.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Воронежской области солдата-срочника Антона Макарова, который рано утром 9 ноября убил несколько человек на территории военного аэродрома Балтимор и скрылся. Как уточнили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), сопротивления он не оказывал.

«Военнослужащий, завладевший оружием в результате нападения на должностных лиц наряда по части в Воронежской области, задержан правоохранительными органами. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что задержание произошло в селе Землянск на северо-западе региона, примерно в 45 км от Воронежа. По информации источника ТАСС в экстренных службах, злоумышленник угнал машину и направлялся к семье в Орловскую область.

К поискам военнослужащего привлекались более ста сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии, а также беспилотники авиационного отряда спецназначения. В Воронеже был объявлен план «Перехват».

Ранее в пресс-службе ЗВО рассказали подробности нападения. Сообщается, что находившийся в суточном наряде военнослужащий напал на прибывших для проверки несения службы должностных лиц и, завладев оружием офицера, скрылся.

«В результате нападения получили смертельные ранения три военнослужащих», — заявили в пресс-службе.

Как сообщили в Следственном комитете, устроившего стрельбу рядового зовут Антон Макаров.

«В 5 часов 30 минут Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен», — уточнили в СК.

Ведомство завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и пунктом «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Убийство двух или более лиц», «Хищение оружия»). Ведомство назначило ряд экспертиз, также будут проводиться исследования для установления психического состояния подозреваемого. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе мотив нападавшего.

Пресс-служба правительства Воронежской области опубликовала имена жертв нападения. Из сообщения следует, что в результате ЧП погибли майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев. Рядовой Фирсов был госпитализирован с двумя пулевыми ранениями — в плечо и лопатку.

В ФГКУ «416-й Военный госпиталь Минобороны России» рассказали, что угрозы для жизни пострадавшего нет. «У нас находится пострадавший солдат, у него ранение лёгкой степени, огнестрельное ранение, повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки. Он не тяжёлый, в сознании, жить будет, ему очень повезло», — цитирует медиков ТАСС. Отмечается, что пострадавший также проходит срочную службу.

Комментируя это нападение, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания заявил о необходимости профилактики преступлений в российской армии: «Всякие криминальные действия типа сегодняшнего это тоже доказывают».

Напомним, что предыдущий инцидент со стрельбой в военной части произошёл в октябре 2019 года. В Забайкальском крае 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия. Это произошло 25 октября в в/ч №54160 в Читинском районе Забайкальского края.

В результате стрельбы погибли восемь военнослужащих, ещё двое получили ранения. В отношении Шамсутдинова завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц», ему может грозить пожизненное заключение.

После задержания Шамсутдинов говорил, что о содеянном не жалеет, но огорчён, что при стрельбе задел и своих товарищей. Солдат подчёркивал, что в воинской части над ним издевались. Несколько месяцев спустя он опубликовал открытое письмо, в котором попросил прощения у семей погибших. При этом Шамсутдинов заявил, что у него «не было другого выхода».

Согласно последней информации по делу Шамсутдинова, в сентябре 2020 года он признал вину в расстреле сослуживцев и подробно изложил обстоятельства совершённых им преступлений. В начале октября суд продлил арест Шамсутдинова на три месяца.