«Терпеть издевательства дальше я не мог»: расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов извинился перед семьями погибших

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в октябре 2019-го, написал открытое письмо, в котором извинился перед родственниками погибших. По его словам, он «пошёл на крайний шаг», поскольку больше не мог терпеть издевательств и не видел другого выхода. Ранее Шамсутдинов заявлял, что не жалеет о содеянном. За массовое убийство бывшему военнослужащему грозит пожизненное лишение свободы.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, в октябре 2019-го застреливший восьмерых сослуживцев в одной из войсковых частей в Забайкалье, опубликовал открытое письмо, в котором попросил прощения у семей погибших. При этом Шамсутдинов пишет, что у него «не было другого выхода».

«Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошёл на крайний шаг, но у меня не было другого выхода — терпеть и дальше издевательств над собой я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших. И прошу простить меня, если сможете», — говорится в письме.

Шамсутдинов подчеркнул, что не скрывался от армии, хотел служить и даже намеревался связать свою дальнейшую жизнь со службой в вооружённых силах. При этом он признался: «Не ожидал, что попаду в такой ад».

«Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался и пошёл на крайний шаг. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принёс людям и как сломал свою жизнь», — заключил он.

Отец солдата-срочника Салем Шамсутдинов подтвердил, что появившееся в СМИ и соцсетях письмо написал его сын. Фото написанного от руки послания Салем опубликовал в созданной им группе в соцсети «ВКонтакте» с комментарием: «Нет слов, чтобы выразить всю боль и сострадание к тебе».

Подлинность письма подтвердил RT и адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев. По его словам, семьи погибших пока не высказывались по поводу послания его подзащитного.

«Письмо было опубликовано только сегодня. Это действительно письмо Рамиля, я подтверждаю это, — сообщил юрист. — Реакции родственников на него пока не было. Скорее всего, они только сегодня смогут прочесть его».

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Напомним, 25 октября 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия. Это произошло в войсковой части №54160 в Читинском районе Забайкальского края.

В результате стрельбы погибли восемь военнослужащих, ещё двое получили ранения. В отношении Шамсутдинова завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц», ему может грозить пожизненное заключение. После задержания Шамсутдинов говорил, что не жалеет о содеянном, но огорчён, что при стрельбе задел и своих товарищей. Солдат подчёркивал, что в части над ним издевались.

Впоследствии адвокаты Шамсутдинова сообщили, что следствие действительно установило факты неуставных отношений в войсковой части, где служил их подзащитный. По данному факту было возбуждено уголовное дело, его фигурантом стал один из выживших после стрельбы 25 октября.

«Есть ещё одно уголовное дело, которое возбуждено в отношении конкретного военнослужащего, — по этому делу Рамиль вместе с другими своими сослуживцами проходит уже как потерпевший, — пояснил RT адвокат Равиль Тугушев. — Данное дело возбуждено по факту неуставных взаимоотношений, по статье 335 Уголовного кодекса — проще говоря, за издевательства».

Юрист отметил, что пока не имеет права разглашать имена фигурантов и пострадавших по уголовному делу. В январе к его рассмотрению должен приступить Читинский гарнизонный суд, однако точная дата заседания пока не назначена.

Салем Шамсутдинов сообщал, что изначально потерпевшими в уголовном деле о дедовщине числились четыре человека, сейчас их уже восемь.

Также по теме Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв Устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае солдат Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у семей погибших.

«Их, со слов адвоката, много. Остальные просто очень боятся за свою жизнь и здоровье. Именно со стороны офицерского состава, по уголовному делу проходит один обвиняемый. В отношении остальных уголовное дело прекращено, так как их уже нет в живых», — писал в соцсетях Салем Шамсутдинов.

В конце декабря стало известно, что Рамиля этапируют в Москву, куда его направили для прохождения судебно-психиатрической экспертизы в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Адвокат Равиль Тугушев сообщил, что не располагает информацией, добрался ли туда его подзащитный.

«В данный момент он находится на этапе. Информации о том, прибыл Шамсутдинов в центр Сербского, у нас нет — ФСИН таким не делится. Он был этапирован 26 декабря, но в настоящий момент находится в дороге, потому что процесс это не быстрый. Я планирую ориентировочно 13 или 14 января быть в Москве. Постараюсь, естественно, в институте Сербского узнать, прибыл он или нет», — рассказал Тугушев.

В институте имени Сербского заявили RT, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о поступлении в учреждение Рамиля Шамсутдинова.